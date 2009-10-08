Цены в супермаркетах могут взлететь на 20–30%?

Ценовые и ассортиментные войны между поставщиками и сетями супермаркетов накануне подписания соглашений на 2010 год могут обернуться дальнейшим сокращением ассортимента на полках и повышением отпускных цен на 20–30%, пишет еженедельник «Комментарии:».

Серьезной проблемой в переговорах станет вопрос об ассортименте товара. Раньше производители, расширяя свои товарные линейки, доплачивали сетям только за то, чтобы продукция появилась на полках. Эта ситуация полностью устраивала ритейлеров, которым было проще зарабатывать, продавая полки, а не товар. Но с этого года сетевики активно уменьшают свои ассортименты. Как рассказал председатель наблюдательного совета сети «Фуршет» Игорь БАЛЕНКО, в его сети количество ассортиментных позиций с февраля по сентябрь текущего года сократилось с 260 тыс. до 24 тыс. При этом товарооборот сети в целом не сократился, как и не произошло падения внутри товарных категорий. За счет увеличения ассортиментов быстрой оборотности (продуктов питания) показатель оборотности товаров в среднем по сети увеличился вдвое, а размер среднего чека вырос на 7%.

В планах сети на 2010 год - оставить всего 10 тыс. ассортиментных единиц, лидеров продаж в каждой категории. Если компания-поставщик захочет ввести новую позицию продукции, ей нужно будет вывести из ассортимента какую-то другую. Причем это должны быть продукты одной товарной категории - не удастся поставить на полку водку вместо сока.

Поставщики, отмечают «Комментарии:», обеспокоены, куда девать остальной ассортимент: останавливать его производство или отправлять на рынки?

Несмотря на это, в осенних переговорах о сотрудничестве на 2010 год поставщики товаров рассчитывают добиться более лояльных условий работы с сетевиками. Речь идет об уменьшении размеров бонусов, которые компании выплачивают сетям, сокращении сроков отсрочки платежей и снижении процента возвращения товаров. Сейчас, как отмечает национальный менеджер по работе с ключевыми клиентами «Вимм-Билль-Данн Украина» Дмитрий ЧЕРЕДНИЧЕНКО, требования к поставщикам, несмотря на увеличение количества просрочек в сетях, только растут.

Ритейлеры же убеждены, что поставщики не будут усиливать своих требований, ведь украинский рынок, как и раньше, остается рынком покупателя. «Ввиду того, что количество торговых точек за текущий год значительно сократилось, производителям нужно где-то реализовывать свою продукцию, поэтому они, очевидно, уступят», - уверен председатель совета директоров сети «Край» Анатолий ЮРКЕВИЧ.

Впрочем, эксперты не исключают, что под организованным давлением поставщиков уступать придется ритейлерам. Например, Ассоциация производителей и поставщиков Украины намерена до конца октября создать единый реестр платежеспособности торговых сетей. В Ассоциации убеждены, что этот рейтинг повлияет на решение о целесообразности продолжать сотрудничество с той или иной сетью.

Рассматривают поставщики и другие «компромиссные» варианты. Так, некоторые компании готовы перейти на заключение полугодовых и ежеквартальных договоров даже на менее выгодных условиях. Немало поставщиков в следующем году планируют также отказаться от работы с супермаркетами и вернуться в мелкие магазины, небольшие сети, на рынки.

Реальным же итогом нынешних ценовых войн может стать повышение отпускных цен производителями на 20–30% через несколько месяцев, резюмируют «Комментарии:».