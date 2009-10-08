Доллар на межбанке пошел в рост

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,3620/8,3940 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,цены на российскую валюту поднялись до 0,2821/0,2838, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,3610/12,4030. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,4780/1,4782 (среда – 1,4712/1,4714).

В среду Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре доллар-гривня с ценой отсечения 8,0200.