Убит лидер крымско-татарской молодежной организации

Сегодня в районе компактного проживания Ак-Мечеть в Симферополе (Крым) обнаружено тело Норика Ширина - председателя молодежной организации "Бирлик-Единство".

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в АРК Александр ДОМБРОВСКИЙ, тело Н.Ширина было обнаружено сегодня, 20 декабря, в принадлежащем ему гараже, однако убийство, вероятно, произошло не сегодня. "Так как отец уже собирался подавать заявление о пропаже сына", - отметил А.ДОМБРОВСКИЙ. По словам начальника ЦОС, дверь в гараже не была закрыта, и тело Н.Ширика было обнаружено случайно.

Как отметил А.ДОМБРОВСКИЙ, в настоящее время причины смерти устанавливаются, работает оперативная группа. Никаких подробностей в милиции больше не сообщили.

Начальник ЦОС не стал утверждать, что гражданин Н.Ширин - это лидер "Бирлик-Единство". Однако корреспонденту УНИАН в среде крымских татар подтвердили, что убитый являлся лидером крымско-татарской молодежной организации "Бирлик-Единство", при этом там добавили, что по одной из версий - Н.Ширину было нанесено несколько ножевых ранений, которые и привели к смерти.