Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает директоров школ не бояться введения отдельных счетов для школ и подчеркивает, что такая инициатива правительства, которая будет введена со следующего года, позволит более эффективно использовать средства и даже экономить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сообщила сегодня на расширенном заседании Кабинета министров с участием директоров школ.

«Прошу вас, не отказывайтесь от этой возможности. Это только на первый взгляд выглядит сложно. На самом деле школы, которые взяли на себя этот механизм финансирования, они сегодня существенно более рационально используют те финансовые ресурсы, которые выделяет государство. Сегодня такие школы… экономят на закупках и даже на энергоснабжении, и даже к организации качественного питания подходят правильно, потому что у нас иногда централизовано все закупается значительно дороже, чем оно есть даже на самых дорогих рынках», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она обратилась к директорам школ «спокойно и смело готовиться к введению таких счетов».

Премьер также подчеркнула, что после введения таких счетов школам гораздо легче будет получать и использовать благотворительные и другие внебюджетные средства.

Как сообщал УНИАН, 1 октября на встрече с директорами школ Ю.ТИМОШЕНКО предложила усовершенствовать механизмы самостоятельного распоряжения финансовыми ресурсами для заведений среднего образования.

«Я очень хотела бы, чтобы вы стали финансово самостоятельными, чтобы мы прошли тот путь, когда школа будет иметь нормальное право хозяйствовать – чтобы у школы был расчетный счет, чтобы в школе была вакансия бухгалтера, который бы мог ставить подписи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.