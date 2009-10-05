Начальник Генштаба таки собрался в отставку?

Начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал армии Украины Сергей КИРИЧЕНКО лег в госпиталь для прохождения военно-врачебной комиссии, которая, как правило, проводится накануне увольнения с военной службы в запас или в отставку.

Об этом УНИАН сообщил источник в Генеральном штабе ВСУ.

Также, подтвердили в Центре военной политики и политики безопасности, где работают бывшие генералы и офицеры Генштаба и Минобороны Украины, сегодня утром на плановом совещании С.КИРИЧЕНКО заявил, что он принял решение написать рапорт о выходе в отставку в связи с ухудшением состояния здоровья.

Но в пресс-службе Генерального штаба ВСУ заявили, что информация о якобы отставке начальника Генерального штаба – главнокомандующем ВСУ генерала армии Украины С.КИРИЧЕНКО не отвечает действительности.

В то же время в Генштабе отметили, что “последующие действия в этом отношении зависят от результатов медицинского обследования”.

В Центре военной политики и политики безопасности выразили мнение, что причины такого решения могут быть разными: от действительно ухудшения состояния здоровья – до получения предложения перейти на другую должность; от понимания невозможности содержать Вооруженные силы в боеготовом состоянии при объемах запланированного бюджета на следующий год – до неудовлетворенности действиями начальника Генштаба в отстаивании интересов армии.

Как также отметили в Центре, генерал армии С.КИРИЧЕНКО на должности начальника Генерального штаба пробыл самый больший срок по сравнению с другими военными руководителями на этом посту – более пяти лет.

“На его долю пришелся самый сложный период в истории Вооруженных сил, связанный с постепенной потерей имеющихся ресурсов и снижением финансирования оборонных расходов. Однако благодаря усилиям руководства Генерального штаба уровень подготовленности войск в 2005-2008 годах даже рос по сравнению с прошлыми годами”, - считают эксперты Центра военной политики и политики безопасности.

В настоящее время обязанности начальника Генерального штаба ВСУ исполняет его первый заместитель генерал-полковник Геннадий ВОРОБЬЕВ.