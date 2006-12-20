Баганец: в Донецке действует не государственная, а ”донецкая” законность

Бывший прокурор Донецкой области Алексей БАГАНЕЦ заявляет, что в Донецке действует не государственная, а "донецкая" законность. Так он прокомментировал сегодняшнее решение Апелляционного суда Донецкой области отклонить жалобу Генпрокуратуры и оставить в силе решение Кировского районного суда г. Донецка о восстановлении в должности прокурора области Виталия МУРЗЫ.

"Я этого решения ожидал. Я не считаю это решение законным. Это еще раз подтверждает, что в Донецке существует не государственная законность, а Донецка", - сказал А.БАГАНЕЦ.

По его словам, он намерен обжаловать решение донецкого суда в Высшем административном суде.

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО 20 октября 2006 года восстановил в должности прокурора Донецкой области В. МУРЗУ по решению суда, освободив от этой должности Алексея БАГАНЦА. Одновременно Генпрокуратура подала жалобу на решение суда.

В.МУРЗА был уволен с должности прокурора области в 2005 году тогдашним Генпрокурором Святославом ПИСКУНОМ. Позднее В.МУРЗА обжаловал свое увольнение в Кировском районном суде г. Донецка.