У фальшивого "советника президента" изъяли настоящее оружие

Удостоверение советника Президента Украины, изъятое у пассажира автомобиля «Опель», которым перевозили оружие и наркотики, оказалось подделкой.

К такому заключению пришли эксперты, сообщила УНИАН руководитель пресс-службы Управления ГАИ во Львовской области Светлана ДОБРОВОЛЬСКАЯ.

По ее словам, фальшивкой оказались и две пары водительских прав, которые имел при себе (на две разных фамилии) водитель иномарки.

С.ДОБРОВОЛЬСКАЯ отметила, что проводится дополнительная экспертиза 7 изъятых технических паспортов на разные транспортные средства.

Все задержанные (водитель, два пассажира - все жители города Кривой Рог) – находятся в УБОП ГУ МВД Украины во Львовской области.

Как сообщал УНИАН, 4 октября возле Львова инспекторы ДПС остановили автомобиль марки «Опель-Вектра», в салоне которого были обнаружены арсенал спецустройств для угона автомобилей, оружие и наркотики. Одним из пассажиров иномарки оказался житель города Кривой Рог, который предъявил работникам ГАИ удостоверение советника Президента Украины.