Порошенко открыл автозавод в России

Сегодня корпорации «Богдан» и «Укравто» начали строительство в России автомобильного завода мощностью 165 тысяч автомобилей в год,.

Как передает корреспондент УНИАН, во время церемонии закладки первого камня в строительство нового завода министр промышленной политики Украины Анатолий ГОЛОВКО сказал: «Мы уверены, что через 3 года здесь будет современное предприятие. Это подтверждение тому, что два братских народа всегда вместе, и строительство завода будет вкладом в российскую экономику».

В свою очередь народный депутат Украины Петр ПОРОШЕНКО, присутствовавший на церемонии, подчеркнул, что «Украина встречает Президента России Владимира ПУТИНА не с пустыми руками, «ЗАЗ» и «ЛуАЗ» впервые пришли в Россию выпускать автомобили. Это крупнейшая украинская инвестиция в экономику России».

По проекту завод рассчитан на производство 165 тысяч легковых автомобилей в год, 6 тысяч автобусов и 60 тысяч дизельных двигателей для грузовых автомобилей.

Общий объем инвестиций в строительство завода составит более 700 млн. долларов.

Для реализации этого проекта корпорации «Богдан» и «Укравто» создали на территории Российской Федерации компанию «Объединенные транспортные технологии» (UTTECH).

Как сообщал УНИАН, совместный проект корпорации «Богдан» и Запорожского автомобильного завода (управляющая компания “Корпорация «УкраВТО») - первый шаг значимых инвестиций из стран СНГ, в частности, Украины, в автомобилестроительный сектор экономики Российской Федерации.

Согласно проекту, инвестиции в строительство нового автопредприятия в России, превышающие 700 млн. долл., будут пропорционально распределены между участниками проекта.

Корпорация «Богдан» и ЗАЗ уже имеют опыт в реализации совместных проектов на автомобильном рынке. Так, с 2003 года в Украине на мощностях Запорожского автомобилестроительного завода совместно изготовляются автомобили ВАЗ-21099 и ВАЗ-21093.

Справка УНИАН. Запорожский автомобилестроительный завод располагает двумя заводами по производству автомобилей (в Запорожье и Ильичевске), 10 предприятиями по производству комплектуючих. Сеть реализации продукции завода в Украине состоит из около 400 автосалонов и пунктов продажи, сервисных центров.

Производственные мощности составляют 150 тысяч автомобилей в год.

Завод производит автомобили “Ланос-шевроле”, “Опель”, “Славута”, “Лада”.

В 2006 году ЗАЗ выпустит около 148 тысяч автомобилей полномасштабным способом. Продукция предприятия продается в Украине, России, Польше, Сирии и других странах.

В корпорацию «Богдан» входят 20 компаний, среди них: ОАО «Луцкий автомобильный завод», ОАО «Черкасский автобус», «Хюндай Моторс Украина» и др. Корпорация «Богдан» много лет сотрудничает с российским ОАО «АвтоВАЗ», а также ведет активные продажи автобусов «Богдан-Isuzu» в России.

По результатам работы в 2005 году корпорация заняла первое место среди производителей автобусов и грузовиков в Украине.

Впервые о намерениях развернуть производство на территории РФ корпорация «Богдан» объявила в августе 2005 года.