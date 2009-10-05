Книга о новых приключениях Винни-Пуха выходит в свет в США и Великобритании

Официальное продолжение истории о Винни-Пухе - книга "Возвращение в Чудесный лес" (Return to the Hundred Acre Wood) - с новой героиней, выдрой Лотти, с понедельника появится на полках книжных магазинов Великобритании и США.

"Возвращение в Чудесный лес"является продолжением сказок Александра Милна "Винни-Пух" (1926) и "Дом на Пуховой опушке" (1928) с классическими иллюстрациями Эрнеста Шепарда.

Согласие на создание "сиквела"приключений Винни-Пуха и его друзей дал фонд Pooh Properties, распоряжающийся наследием Милна и Шепарда. Продолжить знаменитую историю было поручено британскому писателю и драматургу Дэвиду Бенедиктусу (David Benedictus), который имел опыт адаптации "Винни-Пуха" как аудиокниги.

Иллюстратором повести стал художник Марк Берджесс (Mark Burgess), в портфолио которого множество рисунков к детским изданиям. В дополнение к хорошо известным читателям всего мира героям - Винни-Пуху, Пятачку, Тигре, Сове, Кенге и Крошке Ру, а также ослику Иа - в продолжении появится новый герой, а точнее героиня. Ею станет выдра Лотти (Lottie the Otter). По словам авторов, Лотти будет обладать "вздорным"характером и нередко будет причиной возникновения ссор. При этом она будет ярой защитницей норм этикета и любительницей крикета.

"Много лет мы надеялись, что однажды сможем предложить миру сиквел, который будет не хуже оригинальных историй о Винни-Пухе", - заявил представитель попечительского фонда литературного героя Майкл Браун. По его словам, Бенедиктусу и Берджессу удалось воссоздать "дух и качество"оригинальных книг, которые стали "праздником детства на многих языках мира". "Мы надеемся, что многие миллионы поклонников и читателей Винни-Пуха во всем мире полюбят эти новые истории, как будто бы они вышли из-под пера самого Милна", - добавил Браун.

Дэвид Бенедиктус, который ранее адаптировал тексты Милна для аудиокниг, озвученных известными актерами Джуди Денч и Стивеном Фраем, признался, что написание продолжения книги стало для него большой честью. "Я надеюсь, что новая книга дополнит и поддержит идею Милна о том, что любые происшествия не отобьют у маленького мальчика и его медвежонка желания играть", - сказал писатель. Прототипами героев книги для Алана Александра Милна стали его собственный сын Кристофер Робин и игрушки мальчика.

РИА Новости