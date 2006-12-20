Бойко: бензин подорожает на 1,5-2%

Цена на бензин в ближайшее время повысится на 1,5-2%. Об этом заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко, сообщает "5 канал". По его словам, до весны стоимость бензина марки А-95 нереально удержать на уровне 3, 65 грн, поскольку Украина зависима от экспортного топлива. Он также отметил, что для того, чтобы не состоялся резкий скачок цен на бензин и дизтопливо правительство и крупнейшие операторы рынка нефтепродуктов утвердили формулу формирования их стоимости, которая будет обнародована завтра.

"Если мы придирчиво посмотрим на цены на наших заправках, то увидим цену на А-95 3,73 грн, а на дизтопливо - 3,64 грн. Поэтому мы собрали экспертно-аналитическую группу для того, чтобы учесть все позиции. Она решила сделать коридор так, чтобы от существующей цены бензин не стоил дороже, чем на 1,5%, и разработали формулу, которая будет прозрачной и доступной", - отметил Ю.Бойко.

РБК-Украина