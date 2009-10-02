В Виннице оборвался и упал лифт: тяжело травмированы три человека

В Виннице в результате падения лифта тяжело травмированы трое людей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, авария произошла 1 октября около 10.30 в одном из помещений бывшего подшипникового завода. Трое работников загружали мебель в лифт для транспортировки на третий этаж. По словам одного из очевидцев, люди в лифт во время транспортировки не входили, а вошли уже на третьем этаже, чтобы вынести мебель. В это время лифтовая кабина оборвалась и полетела вниз.

В результате падения все трое мужчин получили тяжелые травмы разных степеней тяжести, и были доставлены в травматологическое отделение городской клинической больницы №2.

Никто из официальных лиц – арендаторов или владельцев помещения - не смог предъявить документы, подтверждающие испытания или техническое состояние лифтовой кабины и шахты, заверенные организацией, которая имеет на это соответствующую лицензию.