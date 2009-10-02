Крещатик завтра перекроют с 10.00 до 22.00

В Киеве 3 октября с 10.00 до 22.00 будет перекрыт Крещатик в связи с проведением Международного фестиваля активного социально-просветительского направления в поддержку здорового образа жизни “Сталкер-фест-2009”.

Как отмечается в распоряжении Киевской горгосадминистрации, обнародованном на официальном веб-портале городской власти, КГГА попросит столичное Управление Госавтоинспекции обеспечить 3 октября перекрытие дорожного движения с 10.00 до 22.00 на Крещатике от Майдана Незалежности до Бессарабской площади.

Согласно утвержденному плану мероприятий, в центре города в субботу с 12.00 до 18.00 состоятся выступления творческих коллективов и диджеев и будут организованы бесплатные развлечения для детей.

После этого запланирован концерт на сцене, установленной на Майдане Незалежности.