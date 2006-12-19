Шварценеггер намерен реформировать систему исполнения смертных приговоров

Губернатор Калифорнии (США) Арнольд Шварценеггер объявил о реформе процедуры внутривенных инъекций, используемых для приведения в исполнение смертных приговоров. Эту процедуру Конституционный суд штата признал незаконной. Как передает Reuters, по указанию губернатора в течение 30 дней администрация штата представит ряд нововведений, касающихся системы отбора медработников, ответственных за проведение смертельных инъекций и состава препарата, вводимого осужденному.

Инъекции как метод смертной казни были признаны неконституционными на минувшей неделе на том основании, что состав вводимых препаратов делает процедуру неоправданно болезненной, что противоречит восьмой поправке к Конституции США, запрещающей "жестокие и необычные виды наказаний".

Практически одновременно с Калифорнией смертельные инъекции были запрещены во Флориде. Губернатор штата Джеб Буш также наложил временный запрет на эту практику после неудачной казни Анхеля Диаса, которая вместо положенных 10-12 минут продолжалась более получаса. Как выяснилось позднее, медсестра не попала иглой в вену приговоренного к смерти преступника, в результате чего яд оказался в мышечной ткани, что значительно затруднило его распространение.

Аналогичные решения в 2006 г. были приняты властями штатов Нью-Джерси, Огайо и Миссури.

Смертельные инъекции применяются в 37 американских штатах. Они пришли на смену электрическому стулу в начале 2000-х годов. После того, как у нескольких заключенных во время казни электричеством загорелись головы, этот метод был признан негуманным и требующим альтернативы.

В 2006 г. с помощью смертельной инъекции в США были казнены 53 человека, что является минимальным количеством за последние 10 лет.