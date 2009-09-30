Ограбление банка сорвалось: грабитель испугался криков кассиров

В центре Черкасс по ул. Смелянской, 38, сегодня около 12 часов дня неизвестный мужчина пытался ограбить отделение "Укргазбанка".

Как передает корреспондент УНИАН, по предварительным данным милиции, мужчина зашел в отделение банка и ударил охранника. Угрожая небольшой коробкой, в которой, как он утверждал, находится взрывное устройство, он проник в кассовое отделение и попытался похитить деньги, которые находились в кассе. Попытка не удалась - кассиры не отдали денег грабителю, и подняли шум. Испугавшись шума, мужчина выбежал из банка, оставив у входа коробку с “взрывчаткой”.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Черкасской области, сразу после поступления сигнала о попытке ограбления на место преступления прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники. Они эвакуировали всех людей из банка и из прилегающих помещений, и окружили место преступления. Содержание коробки проверили работники отдела взрыво-технических и пожаро-технических исследований ГУ МВД Украины в Черкасской области, и выяснили, что она пуста.

Как отмечают в милиции, если бы банк был оборудован "тревожной кнопкой", работникам правоохранительных органов удалось бы задержать грабителя. Это банковское отделение на минувшей неделе отказалось от услуг Государственной службы охраны (ГСО) и наняло частную охранную структуру.

Сейчас в милиции составляют фоторобот грабителя - светловолосый мужчина, ростом около 175 см, в клетчатой рубашке.