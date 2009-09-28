Телеведущая из Венесуэлы стала «Мисс Интерконтиненталь-2009» (фото)

Представительница Венесуэлы, телеведущая Ханелли Куэнтеро Ледзма стала победительницей завершившегося в воскресенье в белорусской столице 38-го международного конкурса красоты «Мисс Интерконтиненталь-2009», передает ИТАР-ТАСС .

Он проходил в зале Минского футбольного манежа. Его участницами стали красавицы из 56 стран мира.

По условиям конкурса, победительница получит $35 тыс. Она также увенчана короной из платины с 720 бриллиантами, оцененной в $361 тыс. Этой наградой она будет по праву владеть ровно год - до следующего конкурса.

История «Мисс Интерконтиненталь» началась в 1971 году. В белорусской столице конкурс проводился впервые.

Газета.ру