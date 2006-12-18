Лавринович: люди не обязаны платить за услуги ЖКХ по новым расценкам

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ настаивает, что распоряжение властей Киева о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги не вступило в законную силу и что граждане не обязаны платить за эти услуги по новым расценкам.

Об этом А.ЛАВРИНОВИЧ заявил в интервью журналу «Профиль-Украина» (№50 от 18 декабря).

В частности, отвечая на вопрос о том, что в управлении юстиции не зарегистрировано постановление о повышении тарифов, министр юстиции заявил: «Незарегистрированный акт не вступает в законную силу. Никто не может заставить гражданина выполнять такой акт, и в судебном порядке всегда можно отстоять свои права».

Как сообщал УНИАН, 30 октября во время совещания в столичной мэрии Киевский городской председатель, председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал ряд распоряжений КГГА, согласно которым с 1 декабря в Киеве коммунальные тарифы дожны возрасти в среднем в 3,3 раза.

10 ноября Министерство юстиции заявило, что решение КГГА о повышении жилищно-коммунальных тарифов является недействительным из-за несвоевременной регистрации.

20 ноября Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что подавать на регистрацию в Минюст документы о новых тарифах власти города не должны.