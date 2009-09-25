Минспорта отстранило от работы гендиректора гостиницы "Спорт"

Приказом Министерства по делам семьи, молодежи и спорта генеральный директор государственного предприятия "Гостиница "Спорт" (Киев) Роман ШЕМБЕРЕВ отстранен от исполнения обязанностей по должности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, официальным основанием для принятия такого решения стали выводы Государственной налоговой инспекции и результаты проверки предприятия Главным контрольно-ревизионным управлением.

В частности, в сообщении говорится, что при проверке соблюдения требований налогового законодательства были выявлены многочисленные нарушения со стороны руководства гостиницы, среди которых неуплата государству налогов в сумме 1,8 млн. грн. Проверка ГлавКРУ, кроме того, выявила ряд фактов финансовых нарушений, которые привели к ущербу на общую сумму 5,3 млн. грн. Материалы ревизии направлены для реагирования в правоохранительные органы.

"Многочисленные факты грубого нарушения законодательства и условий выполнения трудового контракта, систематическое невыполнение приказов и поручений министерства руководителем государственного предприятия ШЕМБЕРЕВЫМ Р.А. негативно влияют на финансовое состояние ГП "Гостиница "Спорт". Таким образом предприятие из прибыльного превращается в убыточное”, - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, руководству гостиницы вменяется невыполнение решений Кабинета министров Украины и Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, направленные на выполнение Государственной целевой программы по подготовке и проведению в Украине Евро-2012, игнорирование распоряжения премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о предоставлении оперативной информации о задолженности по заработной плате, страховым взносам и обязательным платежам в бюджеты. Более того, именно бездействие руководства гостиницы, отмечают в Минспорте, привело к возникновению реальной угрозы потери государственного имущества по результатам рассмотрения судебного дела в Республике Молдова в связи с неуплатой предприятием государственной пошлины за представление апелляционной жалобы.

В министерстве также отмечают, что в 2008 году Р.ШЕМБЕРЕВ находился на рабочем месте всего 79 дней, что составляет 30% рабочего времени. Соответственно все остальное время – 70% он находился на больничном.

Приказ подписан в соответствии с решением коллегии Министерства от 17 сентября 2009 г. Согласно приказу создается комиссия по проверке целесообразности пребывания Р.ШЕМБЕРЕВА в должности.

Как сообщал УНИАН, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО ранее обвинил руководство ГП «Гостиница «Спорт», расположенного в центре столицы возле НСК “Олимпийский”, в попытках отчуждения его из государственной собственности.