В Крыму СЭС закрыла две школы

В Крыму санитарно-эпидемиологическая станция из-за отсутствия водоснабжения временно приостановила работу школ № 1 и № 2 в поселке Вилино Бахчисарайского района.

Об этом корреспонденту УНИАН в телефонном разговоре сообщила главный санитарный врач Крымской Республиканской СЭС Мария КРОВЯКОВА.

По словам М.КРОВЯКОВОЙ, из-за задолженности за потребленную электроэнергию компания "Крымэнерго" обесточила насосную станцию, которая подавала воду в эти школы. При этом она подчеркнула, что "оснований для паники нет".

"Школы закрыты временно, так как отсутствует водоснабжение из-за задолженности за электроэнергию, нет никаких условий для соблюдения личной гигиены, для нормальной работы пищеблока. Руки негде мыть, туалеты не работают", - отметила главный санитарный врач Крыма. По ее словам, закрытие школ стало предупредительной мерой во избежание нарушений эпидемиологической ситуации и возможных вспышек каких-либо заболеваний.

"Если завтра решат вопрос с электроснабжением и включат воду - дети пойдут в школу", - заверила М.КРОВЯКОВА.