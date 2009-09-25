Межбанковский доллар продолжает падать

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,4860/8,5360, к 12:00 цены упали до 8,4550/8,4750 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками - 0,2814/31, к 12:00 цены снизились - 0,2807/17. На российском валютном рынке курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 30,0979 (+0,1279).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4677/79, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,4435/12,4920, к 12:00 цены ушли вниз - 12,4055/12,4420.