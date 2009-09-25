Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,48 грн./долл., продают – по 8,55 грн./долл., курс почти не изменился по сравнению с 24 сентября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,35-8,525 грн./долл., по продаже – в пределах 8,52-8,57 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,5%, по сравнению с 24 сентября, - до 12,43 грн./евро, продажи – на 0,4% - до 63 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,32-12,55 грн./евро, по продаже – в пределах 12,55-12,73 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 24 сентября почти не изменился и составил 0,2706/0,2834 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,28 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,278-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,49 грн./долл., продажи – 8,54 грн./долл., курс почти не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,45-8,51 грн./долл., по продаже – в пределах 8,52-8,57 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,5% по сравнению с 24 сентября и составляет 12,46 грн./евро, продажи – на 0,4% - до 12,61 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,33-12,525 грн./евро, по продаже – в пределах 12,55-12,75 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 24 сентября почти не изменился и составляет в среднем 0,2687/0,2843 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,28 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,28-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,45/8,57 грн., евро – 12,40/12,75 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,45/8,58 грн., евро – 12,10/12,80 грн., рубль – 0,27/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,45/8,55 грн., евро – 12,40/12,70 грн., рубль – 0,276/0,286 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 25 сентября, составляет: гривни к доллару США – 8,0068, к евро – 11,824442, к российскому рублю – 0,26629.