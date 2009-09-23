Кабмін: Маркова вывезли на депутатском автомобиле

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО надеется, что Генпрокуратура даст надлежащую оценку расследованию “дела МАРКОВА”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Это дело сейчас затребовано и, насколько мне известно, будет заслушано Генеральной прокуратурой. Мы будем ожидать их решения”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время он отметил, что с точки зрения милиции, наличие видеозаписи инцидента, в котором принимал участие экс-депутат Одесского горсовета Игорь МАРКОВ, показания потерпевших, свидетелей “позволяют нам возбудить уголовное дело и предъявить обвинение господину МАРКОВУ”.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО рассказал, как И.МАРКОВУ удалось оставить территорию Украины, когда он был объявлен в розыск. Так, по словам министра, И.МАРКОВ оставил “убежище на даче одного из народных депутатов от Партии регионов” и уехал в Одессу на автомобиле одного из народных депутатов от Коммунистической партии Украины. Из-за того, что в соответствии с действующим законодательством квартира, автомобиль и любое место, где находится депутат, является неприкосновенным, сотрудники ГАИ, которые остановили автомобиль депутата, не смогли задержать И.МАРКОВА. После этого, по имеющейся оперативной информации, он переехал в Приднестровскую Республику, “где его ожидал самолет в Россию”.

Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, если бы И.МАРКОВ, находясь в розыске, вернулся в Украину, где он по некоторым данным имел желание провести пресс-конференцию, он бы в соответствии с украинским законодательством, был бы задержан непосредственно в аэропорту.

Говоря о снятии с розыска И.МАРКОВА, Ю.ЛУЦЕНКО не исключил, что в ход следствия вмешались определенные политические фигуры. “Пользуясь тем, что господин МАРКОВ больше не разыскивается и снят с розыска, приглашаю его заехать на территорию Украины”, - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября Управление Министерства внутренних дел Украины в Николаевской области объявило в государственный розыск и завело соответствующее розыскное дело в отношении бывшего депутата И.МАРКОВА.

Правоохранители напомнили, что еще 2 сентября 2007 года в Одессе представители одной из политических партий проводили санкционированный пикет по поводу установления в городе памятника Екатерине ІІ. Во время этого мероприятия И.МАРКОВ совместно с другими неустановленными лицами пытался сорвать пикет и устроил драку. Вследствие этого инцидента нескольким участникам пикета были нанесены телесные повреждения.

В связи с чем прокурором Одесской области в отношении И.МАРКОВА было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины «Злостное хулиганство», предусматривающее лишение свободы до четырех лет.