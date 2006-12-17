Секретариат Президента обвинил Азарова в передергивании

Причиной падения реального прожиточного минимума в Украине стала инфляция последних месяцев 2006 года. На это указывает Секретариат Президента Украины в ответ на заявление Министерства финансов Украины от 16 декабря 2006 года «Применение двойных стандартов к бюджету недопустимо».

Как сообщает Официальное Интернет-представительство Президента, в заявлении повторно наводятся утверждения первого вице-премьер министра Украины Николая АЗАРОВА, с которыми он выступил на пленарном заседании Верховной Рады Украины 15 декабря. Поэтому в Секретариате считают, что данные, приведенные в заявлении Минфина, – это «очередной пример передергиваний и спекуляций».

Напомним, как отметил первый вице-премьер, «прожиточный минимум для неработоспособных граждан 2005 года составлял 332 гривни, и правительство ни разу не пересматривало его, несмотря на то, что инфляция за год составила почти 13%».

«То есть, абсолютное снижение темпов роста прожиточного минимума составляло 13%. И это никого – ни Президента, ни правительство, ни тогдашнее большинство в парламенте не тревожило», – подчеркнул Н.АЗАРОВ. По его словам, «лишь в начале 2006 года прожиточный минимум был увеличен до 350 гривен, с 1 июня – до 359 гривен и с 1 октября – до 366 гривен». Другими словами, «за два предыдущих года власть заложила отрицательное значение темпов роста прожиточного минимума».

На этот счет Секретариат напоминает:

«В 2003 г. Кабинет министров под руководством Виктора ЯНУКОВИЧА и при министре финансов Н.АЗАРОВУ не увеличил прожиточный минимум и оставил его на уровне предыдущего 2002 года – 268 гривен. Учитывая, что инфляция в 2003 г. составила 8,2 %, абсолютно корректно утверждать, что на протяжении 2003 г. имело место падение прожиточного минимума на 8%.

В 2004 г. Кабмин инициирует увеличение прожиточного минимума на 5% (с 268 грн. до 284 грн.). Учитывая, что инфляция составляла 12,3%, имеем падение прожиточного минимума на 7,5% (105%/112,3%).

В бюджете на 2005 г., принятом в декабре 2004 г., при премьерстве В.ЯНУКОВИЧА предлагает увеличить прожиточный минимум с 285 грн. до 300 грн., что составляет 5,6 %. При этом инфляция прогнозируется в размере 8,7%. Таким образом, Н.АЗАРОВ тогда сознательно закладывал в бюджет 2005 года падение прожиточного минимума на 2,85% (105,6%/108,7%).

В марте 2005 г. правительство, возглавляемое Юлией ТИМОШЕНКО, пересматривает бюджет и поднимает прожиточный минимум до 332 грн. (на 16,16%). Принимая во внимание, что инфляция за 2005 г. составила 12,3%, получаем позитивное изменение прожиточного минимума в размере 3,3% (16,6%/12,3%). Необходимо также отметить, что Кабинет министров, возглавляемый Ю.ТИМОШЕНКО, инициировал, а затем осуществил пересчет пенсий с 1 января 2005 г., а не с момента принятия изменений в бюджет 2005 г. (март 2005 г.). Таким образом, каждый пенсионер минимально получил дополнительно (332-300) 32 гривни x 3 месяцы = 96 гривен».

Анализируя сложившуюся в 2006 г. ситуацию, Секретариат считает необходимым рассмотреть два периода: до августа, когда Кабмин возглавлял Юрий ЕХАНУРОВ, и после августа, когда премьер-министром стал В.ЯНУКОВИЧ.

Планируя бюджет на 2006 г., Кабинет министров Ю.ЕХАНУРОВА запланировал рост прожиточного минимума с 332 грн. до 366 грн. (10,2 %). Инфляция прогнозировалась в размере 8,7%. Таким образом, планировался рост прожиточного минимума на 1,38 % (108,7%/110,2%). Как следствие, состоянием на 01.09.2006 г. инфляция составила 3,8 %. Прожиточный минимум на это время составлял 359 грн., то есть вырос сравнительно с предыдущим годом на 6,8 %. Следовательно, состоянием на 01.09.2006 г. прожиточный минимум увеличился на 2,89%.

С сентября 2006 г. инфляция в государстве стремительно растет, констатирует Секретариат Президента. «За три месяца (сентябрь–ноябрь) она выросла на 6,5%. Следует ожидать, что до конца 2006 г. она составит около 12%. Это означает, что прожиточный минимум за 2006 г. упадет на 1,6% (110,2%/112%)», - отмечается в сообщении.

Секретариат также напоминает, что Президент Виктор ЮЩЕНКО неоднократно указывал правительству В.ЯНУКОВИЧА, что фактический прожиточный минимум уже в октябре 2006 г. превысил запланированный Кабмином на январь 2007 года. Наиболее принципиальное возражение Президента в бюджет на 2007 год заключается как раз в заниженном показателе прожиточного минимума, а значит, и минимальной пенсии.

Как отмечается в заявлении Секретариата, «В.ЮЩЕНКО на протяжении 2005–2006 гг. последовательно и твердо придерживается принципов защиты социальных стандартов. Он требует этого и в 2007 г. от правительства В.ЯНУКОВИЧА, как требовал раньше от правительств Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЕХАНУРОВА.

По утверждению Секретариата, правительство В.ЯНУКОВИЧА в 2002–2004 гг. трижды допускало снижение реального прожиточного минимума. «Если учесть тот факт, что по прогнозам большинства экспертов, инфляция в 2007 году будет выше прогнозируемых правительством показателей – 7,5%, то существует большой риск, что действующий Кабинет министров в четвертый раз допустит падение реального прожиточного минимума», - прогнозируют на Банковой.

«Но еще более важно то, что пенсионеры покупают хлеб и штаны не на проценты, а на номинальные гривни. Расчет прожиточного минимума на 1 января 2007 г. в гривнях, а не в процентах, показывает, что он должен составить около 400 гривен, а не 380 грн., как запланировано в одобренном Верховной Радой бюджете на 2007 год, который Президент Украины не подписал». – констатирует Секретариат Главы государства.