Налоговики изъяли фальсифицированные золотые украшения

150 грамм золотых украшений без пробирных клейм и наименований на сумму свыше 31 тыс. грн. изъяли налоговики у 51-летней жительницы города Золотоноша Черкасской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Черкасской области, при проведении проверки в рамках проведения операции «Контрабанда - стоп!» было установлено, что эта гражданка не была зарегистрирована в органах государственной власти как частный предприниматель и не имела на этот вид деятельности специальных разрешительных документов. Она продавала ювелирные изделия неустановленного производителя с ярлыками и клеймом с признаками фальсификации.

Сейчас налоговики устанавливают пути происхождения изъятых ювелирных изделий, а гражданку привлекли к административной ответственности.