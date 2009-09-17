Монахи Китаевского монастыря не хотят конфликта с местными жителями

Монахи Свято-Троицкого Китаевского монастыря обратилась к представителям органов власти с просьбой разрешить затянувшийся имущественный конфликт с людьми, проживающими на территории Китаевской пустыни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили на пресс-конференции в Киево-Печерской Лавре настоятель Лавры архиепископ Вышгородский Павел (ЛЕБЕДЬ) и наместник Свято-Троицкого монастыря Китаевской пустыни архимандрит Прохор (КОСТЮЧЕНКО).

Как сказал наместник монастыря, в имущественном конфликте в Китаевской пустыни монастырь не виновен – «есть все бумаги, подтверждающие законность передачи земель».

«Китаевская пустынь – древняя святая земля, которой более 400 лет. Мне, как наместнику монастыря, приходится сейчас заниматься не тем, к чему я призван, а тем, чтобы ходить по судам. Государство нам это (целостный имущественный комплекс – УНИАН) передало», - отметил отец Прохор.

Последний громкий конфликт в Китаевской пустыни - 8 августа текущего года, произошел, по мнению настоятеля Свято-Троицкого монастыря, по причине того, что городская власть до сих пор не предоставила жилье людям, которые проживают на территории монастыря.

«К сожалению, власти потеряли всякий контроль над регистрацией людей, проживающих на территории монастыря – они поселяются по сегодняшний день», - сказал отец ПРОХОР.

В свою очередь владыка Павел отметил, что людей из Китаево никто насильно не выселяет.

«Мы наоборот добиваемся, чтобы им дали квартиры. Отец Прохор уже говорил с ними, что поможет некоторым семьям получить однокомнатные квартиры, но они же не хотят однокомнатные", - сказал настоятель Киево-Печерской Лавры.

«Мы подняли этот вопрос во всех инстанциях, чтобы те монастырские помещения, которые освобождаются – люди умирают, не перепродавались и чтобы людей не подселяли», - сказал владыка ПАВЕЛ.

Пока же, по его словам, никаких действий по разрешению конфликта в Китаевской пустыни не предпринято ни исполнительной, ни судебной, ни муниципальной властью.

Как сообщалось, 8 августа этого года в Свято-Троицком Китаевском монастыре заявили о захвате неизвестными помещений, принадлежащих обители.

Конфликт возник вокруг одноэтажного дома на Китаевской, 32/5. По словам наместника Свято-Троицкого Китаевского мужского монастыря, группа неизвестных “при поддержке правоохранительных органов совершила самозахват помещения по адресу ул. Китаевская, 32/5, где проживает братия обители, - двое монахов”.

Со своей стороны жители Китаевской пустыни утверждают, что дом принадлежит 20-летнему киевлянину Александру КАЛАШНИКОВУ, но полгода назад, после смерти матери Алексея, дом заняли двое иноков монастыря.

*** Конфликт вокруг Китаевской пустыни продолжается с 90-х годов. В 2002 году монастырю решением Кабмина был передан весь целостный монастырский комплекс, в том числе жилые дома. Уже через несколько месяцев решением районного совета дома были возвращены в коммунальную собственность.

Вместе с тем в монастыре уверены, что решение районного совета не может отменить постановление Кабмина. По словам церковнослужителей, о жилье для жителей домов должно позаботиться государство.