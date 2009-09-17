В Донецке убит гражданин Азербайджана
00:17, 17 сентября 2009Общество
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4 подозреваемых скрылись на «Шевроле»
16 сентября в Донецке во дворе дома по Киевскому проспекту неизвестными был застрелен гражданин Азербайджана, 1966 года рождения.
Об этом УНИАН сообщил руководитель отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области Игорь ДЕМИН.
По его словам, четверо подозреваемых после совершения преступления скрылись в автомобиле марки «Шевроле».
Ведется следствие, проводится розыск преступников.
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