Неизвестные пытались поджечь газозаправочную станцию
19:54, 16 сентября 2009Общество
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Сообщение из Сумской области
В селе Токари Сумского района Сумской области неизвестные пытались поджечь газозаправную станцию.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Сумской области, согласно предварительным данным, злоумышленники проникли на территорию комплекса, бросили бутылки с горючей смесью в помещение склада, станции техобслуживания и мойки и скрылись.
Работники станции сами потушили пламя и спасли имущество.
Сейчас газозаправочная станция работает в обычном режиме.
По данному факту правоохранительные органы ведут следствие.
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