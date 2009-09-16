Неизвестные пытались поджечь газозаправочную станцию

В селе Токари Сумского района Сумской области неизвестные пытались поджечь газозаправную станцию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Сумской области, согласно предварительным данным, злоумышленники проникли на территорию комплекса, бросили бутылки с горючей смесью в помещение склада, станции техобслуживания и мойки и скрылись.

Работники станции сами потушили пламя и спасли имущество.

Сейчас газозаправочная станция работает в обычном режиме.

По данному факту правоохранительные органы ведут следствие.