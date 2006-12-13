14 декабря - день рождения Нострадамуса

Мишель де Нотрдам (Michel de Notredame) родился 14 декабря 1503 года в городе Сен-Реми (Прованс). Выпускник Университета Монпелье (Montpellier). Переезд в 1534 году в Ажен позволил завести знакомство с основателем традиционной научной хронологии и комментатором антиков Скалигером. Чума в Ажене в 1537 году приводит к гибели жены и детей. Попытки возобновить врачебную практику предпринимаются в 1544 году в Марселе. Не менее 270 дней на юго-востоке Франции борется с чумой 1546 года в Экс-ан-Провансе.

Имя Нострадамуса окружено десятками и сотнями легенд, но эффективность изобретенного им противочумного средства он доказал на публичном диспуте в альма-матер. С 1547 года проживает в Салоне.

Вдова Жана Болна становится второй женой нового горожанина, который реализует ряд коммерчески успешных проектов в косметологии. Рождаются шесть детей.

С 1554 года приступает к написанию книги пророчеств, написанных рифмованными четверостишиями (катренами). Первые три «Центурии» (Столетия) изданы год спустя с предисловием, адресованным сыну Цезарю. Всего в десятитомнике содержится более 1 тысячи 110 предсказаний с временным охватом в несколько тысяч лет.

Умер в Салоне 2 июля 1566 г.

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