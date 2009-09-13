Сумской «феодал» засеял себе 228 га государственной земли

В прошлом месяце органами прокуратуры Сумской области возбуждено 10 уголовных дел в отношении депутатов местных советов.

Подавляющее большинство из них связано со злоупотреблениями в земельной сфере, сообщил УНИАН прокурор отдела прокуратуры Сумской области Дмитрий ВЕРЕЩАГИН.

Так, к ответственности привлекается директор Романовского филиала агрофирмы «Райз-Максимко», депутат Лебединского районного совета С., который, злоупотребляя своим служебным положением, с 2008 года использует земли площадью свыше 82 гектара на территории Маловисторопского сельского совета Лебединского района для выращивания сельскохозяйственных культур. Никаких документов, которые бы подтверждали право собственности или пользования землёй, у него нет. В результате самовольного занимания этих земельных участков государству нанесен ущерб на сумму свыше 67 тыс. грн., сказал Д.ВЕРЕЩАГИН.

Также, по его словам, это же должностное лицо незаконно пользуется землями государственной собственности на территории Белковского сельского совета Тростянецкого района, площадь которых составляет 146 гектаров. На них директор-депутат выращивает кукурузу и пшеницу опять же без наличия соответствующих документов, подтверждающих право собственности или пользования землей, утверждает прокурор. Размер нанесенного ущерба в этом случае составляет почти 120 тыс. грн.