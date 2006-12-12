Тимошенко: на 10-м этаже Киевсовета мэр раздает 113 земельных участков

Завтра фракция БЮТ в Киевсовете намерена обратиться в суд для обжалования решений Киевсовета, которые принимаются сегодня за закрытыми дверями без участия почти половины депутатов Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что сейчас, по имеющейся у нее информации, на 10-м этаже мэрии раздается столичная земля - это 113 земельных участков, которые были внесены в повестку дня сегодняшнего пленарного заседания сессии Киевсовета. “Оказалось, что, например, руководитель Гражданского актива Киева Александр ПАБАТ забирает землю - 26 или 35 гектаров. Мы думаем, что за этим стоит не один депутат, а целая фракция. На послезавтра запланирована земля для Партии регионов, а на сегодня запланирована земля для фракции ЧЕРНОВЕЦКОГО – непосредственно для лидера фракции, для Дениса КОМАРНИЦКОГО. Дележ земли идет по полной программе”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что именно из-за этого запланированного раздела земли мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его команда отказались во время сегодняшних переговоров отложить на неделю рассмотрение земельных вопросов и за это время выстроить прозрачные процедуры.

“Но им этот финт не пройдет. Завтра в суд наша фракция будет обращаться”, - подчеркнула лидер БЮТ. Она добавила, что в ближайшие дни фракция наработает план действий, чтобы не дать проводить дальше такие “преступные сессии в Киевсовете и не дать грабить киевлян”.

Как сообщал УНИАН, глава регламентной комиссии Киевсовета Юрий ДМИТРУК сообщил, что 42 депутата в помещении сессионного зала на 4-м этаже своими подписями приняли решение о переносе планерного заседания сессии на 14 декабря.

В это время, по его информации, другая часть депутатов Киевсовета собралась на 10-м этаже мэрии для проведения собрания.

В здании Киевсовета отключены лифты, двери на 10-й этаж забаррикадированы и ни один из работников мэрии, а также депутаты, находящиеся на 4-м этаже, не могут попасть на собрание. «Мы считаем это заседание (собрание) нелегитимным, потому что в любом случае каждого депутата должны были предупредить, что заседание сессии переносится в другое помещение. Никто этого не сделал», - сказал Ю.ДМИТРУК. Он также добавил, что все решения, которые будут там приняты, будут обжалованы в суде и отменены.