Fitch дало рейтингам банка «Хрещатик» пометку «Негативный»

Fitch Ratings поместило рейтинги банка Хрещатик (Украина) – рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") "B" и рейтинг поддержки "4" – в список Rating Watch с пометкой "Негативный". Об этом говорится в сообщении Fitch.

По предоставленной информации, другие рейтинги банка подтверждены на следующих уровнях: краткосрочный рейтинг "B" и индивидуальный рейтинг "D/E".

Помещение указанных рейтингов банка Хрещатик в список Rating Watch "Негативный" отражает возросшую вероятность того, что город Киев, мажоритарный акционер банка, напрямую владеющий пакетом акций в размере 51,2%, не будет участвовать в текущей эмиссии акций банка объемом 290 млн. гривень (57,4 млн. дол.). Это, вероятно, приведет к снижению доли города в банке примерно до 25%. В настоящее время РДЭ банка, его краткосрочный рейтинг и рейтинг поддержки отражают умеренную вероятность получения поддержки со стороны города в случае необходимости. Однако, по мнению Fitch, такая вероятность уменьшится в случае значительного сокращения пакета акций в собственности Киева.

Администрация Киева не воспользовалась своим преимущественным правом (которое могло быть использовано до 1 декабря т.г.) для участия в текущей эмиссии акций банка как действующий акционер. Несмотря на то, что в ходе текущей второй стадии размещения акций в порядке поступления заявок администрация города подписалась на долю акций, которая позволила бы ей сохранить мажоритарный пакет в размере 51,2%, Fitch полагает, что существует очень небольшая вероятность того, что город сможет собрать средства для оплаты подписки на акции к установленному сроку - 15 декабря 2006 г. Сложности города с привлечением этих средств связаны с ограничениями на проведение расходов, не заложенных в годовой бюджет, а также с тем фактом, что Городскому совету (законодательному органу) еще предстоит одобрить продажу участков земли, предназначенных городской администрацией (исполнительным органом) для финансирования покупки акций.

Если городские власти откажутся от участия, по информации Fitch, вероятно, что пакет акций банка, принадлежащий Укрфинкому, частной компании по торговле зерном, увеличится с текущего уровня 34% примерно до 70%.

Кроме того, Fitch отмечает, что даже если администрация города Киева сумеет сохранить мажоритарный пакет акций в банке Хрещатик (за счет участия в текущей эмиссии акций или в результате оспаривания результатов регистрации эмиссии), рейтинги банка могут быть понижены. Это отражает обеспокоенность Fitch в отношении способности города своевременно предоставлять значительную поддержку банку, исходя из задержек с привлечением капитала для текущей эмиссии акций. Кроме того, насколько известно Fitch, объем потенциальной поддержки ликвидности также ограничен.

В то же время, Fitch отмечает, что в настоящий момент не ожидает, что сокращение пакета акций в собственности города приведет к значительному ухудшению самостоятельной финансовой устойчивости банка. Взаимоотношения с корпоративными клиентами, находящимися в собственности города Киева, по всей видимости, не зависят напрямую от размера доли города в банке. Кроме того, город и банк продолжают работать над планом совместной дебетовой/идентификационной карты, что должно способствовать развитию розничного бизнеса банка. Несмотря на то, что остатки на счетах города в Хрещатике постепенно уменьшались в течение 2006 г., это были запланированные сокращения, которые не привели к какому-либо значительному снижению ликвидности.

Решение об исключении РДЭ и рейтинга поддержки Хрещатика из списка Rating Watch "Негативный" будет принято после того, как появится ясность относительно новой акционерной структуры банка и способности города осуществлять взносы капитала. Это, вероятно, произойдет после собрания акционеров, намеченного на 18 декабря 2006 г., которое должно утвердить результаты эмиссии акций.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Хрещатик» зарегистрировано в мае 1993 года. Сеть банка состоит из 68 учреждений в Киеве и других регионах Украины.

По состоянию на 1 октября 2006 года, финансовый результат ОАО КБ «Хрещатик» превысил 22 млн. грн. Чистые активы банка за январь-сентябрь т.г. составили 3,23 млрд. грн., валюта баланса - 4,04 млрд. грн.

Балансовый капитал КБ «Хрещатик» достиг почти 330 млн. грн., или свыше 51,5 млн. евро. Уставный капитал банка на 1 октября т.г. составил 250 млн. грн.

К 1 июля 2006 года 51,16% акций банка «Хрещатик» контролировало Главное финансовое управление Киевской городской государственной администрации, 34,22% - ЗАО «Укрфинком». Среди акционеров банка - КП «Киевский метрополитен», ЗАО «Киевмлын», ОАО «Киевспецтранс», КП «Фармация», ОАО «Збаражский тепличный комбинат», КП «Международный аэропорт «Киев» (Жуляны)» и другие юридические и физические лица.