Куда переносятся рабочие дни (распоряжение правительства)

Кабинет Министров Украины утвердил распоряжение, которым рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций (за исключением органов Пенсионного фонда, Украинского государственного предприятия почтовой связи “Укрпочта”, Государственного казначейства и банковских учреждений) сделать неделю выходных в начале января.

Текст распоряжения размещен на правительственном портале.

Кроме того, правительство рекомендует в порядке и на условиях, установленных законодательством, в 2007 году для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, перенести и некоторые другие рабочие дни – для содействия празднованиям.

В частности, Кабмин рекомендует перенести рабочие дни со:

вторника 2 января — на субботу 20 января;

среды 3 января — на субботу 27 января;

четверга 4 января — на субботу 10 февраля;

пятницы 5 января — на субботу 24 февраля;

пятницы 9 марта — на субботу 3 марта;

понедельника 30 апреля — на субботу 28 апреля;

пятницы 29 июня — на субботу 16 июня;

понедельника 31 декабря — на субботу 29 декабря.

В распоряжении говорится, что специальный режим работы банков и их учреждений в указанные дни устанавливает Национальный банк.