В одной из воинских частей Евпатории повесился солдат

В евпаторийской воинской части А-4519 погиб солдат-контрактник - житель Нижнегорского района Крыма Михаил Тимошенко. Как сообщили корреспонденту УНИАН в евпаторийском военкомате, М.Тимошенко погиб в эти выходные. "Версий случившегося много. Насколько нам известно, солдат, получив письмо от любимой девушки, повесился на балконе", - сообщили в военкомате Евпатории, при этом там отметили, что у военнослужащего, вероятно, было не все "в порядке с психикой", поскольку "девушек на свете много" и они не стоят того, чтобы "так делать".

В военкомате также сообщили, что М.Тимошенко был призван на службу по контракту в апреле текущего года.

Сотрудники военкомата не смогли подтвердить или опровергнуть сведения о том, что тело погибшего солдата уже выдано родственникам, и сегодня должны пройти похороны. За подробной информацией относительно случившегося сотрудники военкомата посоветовали обратиться в вышестоящие структуры. Однако более подробную информацию получить не удалось, поскольку в крымском военкомате, куда за комментариями обратился корреспондент УНИАН, посоветовали позвонить завтра, так как сегодня отмечается День Сухопутных войск Украины и "начальства нет".