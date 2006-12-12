От огнестрельного ранения умер заместитель управляющего филиала Укрэксимбанка

Сегодня в Ивано-Франковске от огнестрельного ранения умер заместитель управляющего Ивано-Франковского филиала «Укрэксимбанка» Богдан БАЛАБАН (1962 г.р.).

Как сообщили УНИАН в ЦОС УМВД Украины в Ивано-Франковской области, его нашли ночью в собственной машине еще живым в селе Угринив вблизи станции технического обслуживания автомобилей с огнестрельным ранением. На месте происшествия был найден и пистолет.

Пострадавшего доставили в больницу, но от потери крови между 1-2 часами ночи он умер. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, милиция выяснянт обстоятельства гибели Б.БАЛАБАНА.