От огнестрельного ранения умер заместитель управляющего филиала Укрэксимбанка
14:55, 12 декабря 2006Общество
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Балабану было 44 года
Сегодня в Ивано-Франковске от огнестрельного ранения умер заместитель управляющего Ивано-Франковского филиала «Укрэксимбанка» Богдан БАЛАБАН (1962 г.р.).
Как сообщили УНИАН в ЦОС УМВД Украины в Ивано-Франковской области, его нашли ночью в собственной машине еще живым в селе Угринив вблизи станции технического обслуживания автомобилей с огнестрельным ранением. На месте происшествия был найден и пистолет.
Пострадавшего доставили в больницу, но от потери крови между 1-2 часами ночи он умер. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, милиция выяснянт обстоятельства гибели Б.БАЛАБАНА.
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