Погода на 13-17 декабря

13 декабря на территории Украины по прогнозам синоптиков будет облачно. В западных и северных областях пройдет небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром в восточной и южной части туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, на побережье морей до 6° тепла, днем 2-7°, в Крыму до 9° тепла.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

14-15 декабря сохранится облачная погода с прояснениями. 14 декабря в Украине, кроме восточной части, небольшие, в Крыму умеренные осадки; 15 декабря преимущественно без осадков, только в северных областях ожидаются небольшие осадки. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла; днем 2-7° тепла, в восточных областях и на Закарпатье 0-5° тепла, 15 декабря в южной части 5-10° тепла.

16-17 декабря - без существенных осадков, только 16 декабря на севере Левобережья местами небольшие осадки. Температура ночью от 2° мороза до 4° тепла, на побережье морей до 7° тепла, на Прикарпатье 0-4° мороза; днем 2-8° тепла, в южной части до 11°.

В г. Киеве и области 13 декабря будет облачно, без существенных осадков, только утром пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 3-5°; по области ночью 0-4° тепла, днем 2-7°.

14-15 декабря будет облачная погода с прояснениями. Ночью небольшие осадки, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 2-7° тепла.

16-17 декабря - без существенных осадков. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 2-7° тепла.