Черновецкий снижает тарифы

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ распорядился уменьшить жилищно-коммунальные тарифы в столице не менее чем на 10%.

Об этом сказано в заявлении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, переданном УНИАН пресс-службой Киевской городской государственной администрации.

Мэр Киева отмечает, что после обращения к нему Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, он издал распоряжение об уменьшении жилищно-коммунальных тарифов не менее чем на 10%.

Кроме того, для малообеспеченных слоев населения, проживающих в домах жилого фонда, которые находятся в очень плохом состоянии, тарифы будут уменьшены не менее чем на 50%.

Как сообщал УНИАН, 30 октября Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал ряд распоряжений КГГА, согласно которым с 1 декабря в Киеве коммунальные тарифы должны были вырасти в среднем в 3,4 раза.

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что своим указом отменит завышенные тарифы на коммунальные услуги в Киеве, если мэр столицы Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не пересмотрит их.

“Безусловно, я как Президент не мог допустить резкого ухудшения жизни сотен тысяч киевлян. Поэтому я поручил городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ пересмотреть утвержденные тарифы”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, “экспертные расчеты свидетельствуют: экономически обоснованным является уменьшение тарифов на 10% для всех категорий населения. Для менее социально защищенных киевлян считаю необходимым сократить предложенную плату за жилье и коммунальные услуги вдвое. Также я поручил городскому председателю уменьшить тарифы для тех жителей столицы, которые живут в старых домах”.

“Если киевская власть не согласится с моими предложениями, я своим указом отменю завышенные тарифы”, - подчеркнул Президент Украины.