Бродский: началась комбинация по краже аэропорта ”Жуляны”

Депутат Киевсовета Михаил БРОДСКИЙ допускает, что вынесение на завтрашнюю сессию Киевсовета вопроса об утверждении «Стратегической концепции дальнейшей работы и развития коммунального предприятия «Международный аэропорт «Киев» («Жуляны»)» является попыткой получить контроль над землей аэропорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я вам сто процентов даю, что началась комбинация по краже», - сказал он. В то же время он добавил, что это его личная версия, и он как депутат горсовета имеет право на эту версию.

Как отмечается в документе, розданном на пресс-конференции пресс-службой М.БРОДСКОГО, концепция по своей форме и содержанию не является концепцией развития: в документе подана устаревшая информация о состоянии аэропорта, не проанализированы различные варианты развития предприятий, приведено достаточно много общих фраз. Очевидно, отмечается в информации пресс-службы М.БРОДСКОГО, что целью одобрения так называемой «концепции» является получение согласия Киевсовета на создание нового юридического лица в форме ЗАО (аэропортовый бизнес – комплекс «Жуляны»).

На предложение внести в проект решения Киевсовета пункт о том, что инвестор в новообразованном ЗАО будет выбираться на конкурсном основании, аппарат КГГА ответил отказом, отметили в пресс-службе.

Активы КП «Международный аэропорт «Киев» (Жуляны)» состоят из зданий, сооружений и другого имущества, которое оценивается приблизительно в 10 млн. дол.

Кроме того, в пользовании коммунального предприятия находятся 277 га земле. В случае принятия упомянутого решения Киевсовета так называемый «инвестор», внеся в уставный фонд новообразованного ЗАО 10 млн. дол., получит фактический контроль над аэропортом и самое главное – контроль над землей аэропорта, утверждает М.БРОДСКИЙ. Он допускает, что в дальнейшем будет принято решение о перенесении аэропорта за пределы кольцевой дороги Киева, а на нынешней территории аэропорта развернется жилищное строительство.

По имеющейся у М.БРОДСКОГО информации, инвестором указанного проекта выступит структура, близкая к бизнесмену Андрею ИВАНОВУ, который будет действовать по договоренности с Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

Доказательством реализации этого плана, по словам М.БРОДСКОГО, является назначение на сентябрьской сессии Киевсовета генеральным директором КП «Международный аэропорт «Киев» («Жуляны»)» Сергея НИКИФОРОВА, который является человеком А.ИВАНОВА.

Показательно, отмечает пресс-служба М.БРОДСКОГО, что назначение состоялось на основании письма тогдашнего председателя фракции БЮТ Киевсовета Виктора МАНЖУРЫ.