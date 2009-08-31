Украинский газовый рынок: у Еврокомиссии осталось пять вопросов

В проекте Закона Украины «Об основах функционирования рынка природного газа», разработкой которого занимается Межведомственная координационная группа по вопросам реализации совместного заявления по результатам международной инвестиционной конференции ЕС-Украина по модернизации ГТС Украины, остаются несогласованными всего пять вопросов.

Об этом заявил заместитель министра топлива и энергетики Украины Сергей ПАВЛУША в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№32 (760) 29 августа - 4 сентября 2009 года).

Он напомнил, что вопросы реформирования рынка природного газа — главная составляющая брюссельских договоренностей Украины и Евросоюза. При этом ключевым элементом такого реформирования должна стать разработка законопроекта «Об основах функционирования рынка природного газа», который бы основывался на принципах законодательства ЕС в этой сфере.

«В процессе разработки законопроекта группа сотрудничает с экспертами Еврокомиссии. Они не только работают над документом в режиме его экспертизы на предмет соответствия нормам ЕС, но также периодически участвуют в заседаниях рабочей группы. И мы, и, главное, ЕК оцениваем такое сотрудничество как очень результативное», — подчеркнул С.ПАВЛУША.

По его словам, на сегодняшний день с европейской стороной остаются несогласованными всего пять вопросов. Часть из них касается терминологии, идентичность которой обеспечить крайне сложно с учетом существующих различий в законодательстве в газовой сфере Украины и ЕС. Остальные замечания и комментарии европейский экспертов, по словам замминистра, касаются главным образом размежевания функций по транспортировке и поставкам газа, полномочий НКРЭ и тарифной политики.

«Мы продолжаем работу над согласованием этих моментов. Разработка законопроекта, который бы отвечал принципам либерализованного рынка газа ЕС, является приоритетом для Минтопэнерго и находится на особом контроле министра, поскольку, помимо прочего, это является условием успешного завершения переговоров о членстве Украины в Энергетическом сообществе, о получении кредитных ресурсов для реализации инвестпроектов, а также кредитов для создания запасов газа на зимний период 2009-2010 годов», — подчеркнул С.ПАВЛУША.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2009 года в Брюсселе состоялась Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, в которой приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО. По итогам конференции “ЕС – Украина: партнеры по поставкам газа в Европу” была подписана Совместная декларация ЕС, Украины и международных финансовых организаций.

Совет национальной безопасности и обороны Украины своим решением от 5 июня 2009 года поручил Кабинету министров Украины ускорить разработку Концепции формирования и развития рынка природного газа, разработать и утвердить Концепцию формирования и развития рынка угольной продукции.

В частности, при разработке данных концепций Кабмину необходимо предусмотреть определение основных принципов создания и функционирования конкурентных рынков с внедрением основных положений законодательства ЕС, а также обеспечение эффективной деятельности субъектов рынков топливно-энергетических ресурсов путем создания системы конкурентных отношений.