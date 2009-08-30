Двое налоговиков погорели на взятке в 500 гривень

Работники отдела госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Сумского городского управление ГУ МВД Украины в Сумской области на Красной площади города Сумы в автомобиле во время получения взятки в размере 500 гривен задержали двоих работников налоговой милиции Государственной налоговой инспекции г. Сумы. Эту взятка налоговики требовали от частного предпринимателя за разрешение вопроса о непроведении проверки соблюдения налогового законодательства.

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУ МВД Украины в Сумской области, по факту получения взятки по предварительному сговору группы лиц, в совокупности с вымогательством, в отношении работников налоговой милиции Государственной налоговой инспекции г. Сумы прокуратурой г. Сумы возбуждено уголовное дело согласно ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения – оба работника налоговой милиции задержаны в порядке ст. 115 УПК Украины.