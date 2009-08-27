МЧС: чрезвычайных ситуаций становится все меньше

В Украине наблюдается стойкая тенденция к уменьшению количества чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, об этом сказал министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по вопросам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Владимир ШАНДРА во время награждение лучших сотрудников МЧС по случаю Дня Независимости Украины.

Он отметил, что “в 2009 году наметилась стойкая тенденция к уменьшению количества чрезвычайных ситуаций”. Так, по словам министра, “в течение семи нынешних месяцев в Украине зарегистрировано 170 чрезвычайных ситуаций, из них, в частности, техногенного характера – 93, природного - 70. По сравнению с аналогичным периодом 2008 года общее количество чрезвычайных ситуаций уменьшилось на 11%. Почти на 18% меньше произошло ЧС техногенного характера, на 9,4% - природного и вдвое меньше – социально-политического характера”. В.ШАНДРА также отметил, что постепенно уменьшается количество пожаров, погибших в огне людей и объемы материального ущерба, нанесенных огнем. По данным министра, также меньше людей погибают и на водных объектах.

Поздравляя самых достойных спасателей В.ШАНДРА, в частности, отметил: «Своим высокопрофессиональным мужественным трудом вы поднимаете престиж нашей страны, утверждаете гуманизм ее государственной политики, демонстрируете высокую готовность спасательных служб прийти на помощь тем, кто в ней нуждается».

Представители спасательного корпуса получили государственные награды и генеральские погоны из рук министра МЧС В.ШАНДРЫ и первого заместителя главы Секретариата Президента Юрия ЕХАНУРОВА. В частности, орденом «За заслуги» ІІІ степени награждены первый заместитель министра МЧС Владимир АНТОНЕЦ, начальники ГУМЧС в Черкасской и Ривненской областях генерал-майоры службы гражданской защиты Виктор ГВОЗДЬ и Николай КОСТЮК. Группа спасателей удостоена медалей «За безупречную службу» ІІІ степени. А женщине-офицеру, полковнику службы гражданской защиты Александре МИХАЙЛЮК вручили медаль «За труд и победу».

По словам руководителя МЧС, спасая жизнь людей от огня, природной стихии, техногенных аварий, спасатели постоянно рискуют собственным здоровьем и даже жизнью.

Отдельно В.ШАНДРА похвалил работу представителей одной из самых рискованных профессий - пиротехников. С начала года пиротехнические подразделения МЧС уничтожили почти 34700 единиц взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Из них 380 авиабомб и почти 30000 артиллерийских боеприпасов.

В свою очередь, первый заместитель главы Секретариата Президента Ю.ЕХАНУРОВ подчеркнул: «Украинское государство гордится людьми, которые первыми приходят на помощь в беде, для которых спасение граждан – это не только профессия или призвание, но и особое состояние души. Вспомним только, как год тому назад во время ликвидации последствий июльского наводнения в Западной Украине вы самоотверженно спасали пострадавших от разыгравшейся стихии». «Вы особенные люди!», - подчеркнул Ю.ЕХАНУРОВ.