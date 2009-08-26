На Волыни в детском саду погибла 5-летняя девочка

12:35, 26 августа 2009
Общество
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На ребенка упала деревянная фигура

На Волыни в детском саду погибла 5-летняя девочка. На ребенка упало деревянное сооружение в виде зайца.

Как сообщили УНИАН в ЦОС УМВД Украины в Волынской области, инцидент случился накануне в городке Камень-Каширский. Девочка скончалась на месте трагедии. Сейчас труп ребенка направлен на судебно-медицинскую экспертизу.

 

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