На Волыни в детском саду погибла 5-летняя девочка. На ребенка упало деревянное сооружение в виде зайца.

Как сообщили УНИАН в ЦОС УМВД Украины в Волынской области, инцидент случился накануне в городке Камень-Каширский. Девочка скончалась на месте трагедии. Сейчас труп ребенка направлен на судебно-медицинскую экспертизу.