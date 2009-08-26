Укрпромбанком заинтересовались шведы, американцы и россияне

Интерес к участию в капитале «Укрпромбанка» (г. Киев) проявили американские, российские и шведские компании. Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

«В период с июня по август на имя временного администратора поступили письменные предложения о желании принять участие в капитале ООО «Укрпромбанк» от американских, российских и шведских компаний. В настоящее время с этими компаниями проводятся встречи и предварительные переговоры по сути вопроса», - говорится в сообщении.

Кроме того, Нацбанк отмечает, что 20 июля НБУ направил правительству обновленное предложение по рекапитализации «Укрпромбанка» за счет бюджетных средств.

Также, согласно документу, правление НБУ 21 июля обратилось к КМУ относительно предоставления разрешения «Ощадбанку» принять обязательства «Укрпромбанка» перед физическими лицами.

В сообщении указывается, что на 21 августа регулятивный капитал «Укрпромбанка» имел отрицательное значение на уровне 8,993 млрд. грн., тогда как активы банка составляли 14,804 млрд. грн. (без учета резервов). При этом его обязательства перед физлицами (без начисленных процентов) составляли 6,795 млрд. грн., в том числе вклады, которые подлежат компенсации через систему гарантирования, – 5,684 млрд. грн.

По информации НБУ, к началу августа клиентами банка были более 388 тыс. украинцев.

«На сегодняшний день решение относительно капитализации ООО «Укрпромбанк» при участии государства не принято. Решение относительно передачи обязательств ООО «Укрпромбанк» перед физлицами не принято», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» была введена временная администрация НБУ с введением моратория на удовлетворение требований кредиторов на полгода – максимально возможный срок согласно действовавшему на тот момент законодательству. С 5 августа 2009 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей проведения мероприятий по финансовому оздоровлению банков», которым возможность действия моратория в коммерческих банках продлена до 1 года.

На прошлой неделе исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ заявлял о том, что Нацбанк тормозит решение вопроса о рекапитализации банка «Надра», а именно: не подает свои предложения об условиях реструктуризации внешней задолженности.

НБУ 25 августа опроверг обвинения в затягивании процесса рекапитализации «Укрпромбанка» и банка «Надра». В распространенном в СМИ сообщении указывается, что НБУ неоднократно подавал свои предложения по рекапитализации указанных банков, последние из которых были направлены в Министерство финансов Украины 20 июля 2009 года.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на сегодняшнем заседании правительства заявила, что Кабинет министров Украины подтвердил свои намерения участвовать в финансовом оздоровлении проблемных банков, в частности, «Укрпромбанка».

ООО «Укрпромбанк» зарегистрировано в 1989 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 9,47 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 12,982 млрд. грн., обязательства – 12,147 млрд. грн., уставный капитал - 836 тыс. грн., собственный капитал – «минус» 2 млрд. 677,417 млн. грн.

Банк закончил первое полугодие 2009 года с убытком 4,603 млрд. грн., в 2008 году – с прибылью 17,912 млн. грн.