В Макеевке при взрыве на шахте погибли 8 горняков

В городе Макеевка Донецкой области на шахте им. Кирова (ГП «Макеевуголь») в результате взрыва метано-воздушной смеси 8 горняков погибли, 5 с травмами госпитализированы в больницу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила руководитель пресс-службы территориального управления Госгорпромнадзора по Донецкой области Марина НИКИТИНА.

По ее словам, взрыв на шахте произошел сегодня в 14:20. На момент аварии в шахте находились 141 человек.

На шахте сейчас работают горноспасатели, горняки эвакуированы.