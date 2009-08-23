В Макеевке при взрыве на шахте погибли 8 горняков
21:10, 23 августа 2009Общество
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Пятеро госпитализированы
В городе Макеевка Донецкой области на шахте им. Кирова (ГП «Макеевуголь») в результате взрыва метано-воздушной смеси 8 горняков погибли, 5 с травмами госпитализированы в больницу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила руководитель пресс-службы территориального управления Госгорпромнадзора по Донецкой области Марина НИКИТИНА.
По ее словам, взрыв на шахте произошел сегодня в 14:20. На момент аварии в шахте находились 141 человек.
На шахте сейчас работают горноспасатели, горняки эвакуированы.
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