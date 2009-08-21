«Свиной грипп» впервые обнаружен у птиц

Вирус гриппа А/H1N1, известный также как "свиной грипп", был впервые обнаружен не у человека и не у свиней (благодаря которым и получил свое название), а у птиц, сообщает РИА Новостисо ссылкой на Рейтер.

По словам представителей министерства здравоохранения Чили, вирус гриппа А/H1N1 был найден в индейках, выращиваемых и продаваемых на двух фермах страны.

В заявлении, на текст которого ссылается агентство, отмечается, что распространение заболевания взято под контроль, а мясо индейки и продукция, из него изготавливаемая, полностью безопасны для потребления.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 июня впервые более чем за 40 лет официально объявила о введении шестого, максимального уровня угрозы пандемии в связи со стремительным распространением по миру гриппа A/H1N1. По последним данным региональных бюро Всемирной организации здравоохранения, более 2,1 тысячи человек в мире стали жертвами гриппа A/H1N1, а число заболевших превысило 230 тысяч человек.