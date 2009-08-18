Крупнейшее в истории США хищение номеров кредитных карт...

В США произошло самое крупное в истории страны похищение номеров кредитных карт. Как сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на информацию Министерства юстиции США, речь идет о 130 млн. номерах кредитных и дебетовых карт. По информации министерства, к преступлению причастен 28-летний Альберт Гонсалес из Майами (штат Флорида). Представители Минюста также отметили, что совершить преступление ему и двум его сообщникам удалось через платежные системы ряда корпораций, в том числе супермаркетов Hannaford Bros.

Сотрудники министерства уточнили, что история началась в октябре 2006 г. Украденные номера кредиток переправлялись в штаты Калифорния, Иллинойс, а также в Латвию, Нидерланды и Украину.

Проводится расследование.