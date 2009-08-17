Украинскому химпрому скостили цены на газ

Нацкомиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) снизила предельную стоимость газа для производителей азотных удобрений. С момента опубликования соответствующего постановления 1 тыс. куб. м голубого топлива подешевеет с 1899,25 до 1584,4 грн. (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифа на транспортировку и поставку, расходов на реализацию импортного газа НАК "Нафтогаз Украины"), сообщает «ДЕЛО».

Снижение стоимости газа для химпрома состоялось с подачи правительства. В конце июля к нему обратились представители шести предприятий отрасли с просьбой уменьшить цену до уровня $180-190 за 1 тыс. куб. м. (1395-1472 грн. по курсу НБУ). Премьер, со своей стороны, согласилась рассмотреть возможность снижения стоимости до $205 (1588 грн.). Соответствующее поручение было дано НКРЭ.

Напомним, что предыдущее решение НКРЭ в области регулирования цен на газ касалось повышения цен для населения и предприятий теплокомуненерго. С 1 сентября 2009 года на 20% вырастет розничная цена на природный газ, который используется для потребностей населения.

С 1 октября 2009 года также на 20% будут повышены предельные уровни цен на природный газ для субъектов ведения хозяйства, которые производят тепловую энергию, что используется для производства и предоставления населению услуг по отоплению и горячему водоснабжению.

А с 1 января 2010 года ежеквартально будет осуществляться повышение цен на газ на 20 %, пока цены на газ для населения Украины и ТКЕ не будут приведены в соответствие с ценами на импортированный природный газ.

Примерно неделю в середине июля НКРЭ опровергала данные о грядущем повышении цен на газ для населения, ссылаясь на то, что Юлия Тимошенко выступает против роста цен на газ в период кризиса. Однако 25 июля решение повысить цены было опубликовано на сайте НКРЭ без указания даты, когда оно было принято.