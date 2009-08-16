Пьер Ришар празднует 75-летний юбилей

Знаменитый французский актер Пьер РИШАР празднует сегодня 75-летний юбилей.

Как передают Подробности, П.РИШАР родился 16 августа 1934 года на севере Франции в городе в Валансьенн в богатой семье предпринимателей. Но вместо того, чтобы продолжить семейное дело, Пьер выбрал карьеру актера, переехал в Париж и поступил на курсы драматического искусства.

Всего за свою карьеру П.РИШАР снялся более чем в 50 фильмах, причем около десяти снял он сам. Одной из наиболее успешных картин стал фильм "Невезучие" Франсиса ВЕБЕРА, где родился знаменитый дуэт П.РИШАРА и Жерара ДЕПАРДЬЕ.

Как и его друг Ж.ДЕПАРДЬЕ, П.РИШАР совмещает актерскую и режиссерскую работу с виноделием и рестораторским искусством. Еще в 1986 году он купил виноградники Корбьер в регионе Лангедок-Руссильон, которые производят около 66 тысяч бутылок красного и розового вина в год. Кроме того, у него есть свой ресторан в Париже.

Первой женой П.РИШАРА была балерина парижской "Гранд Опера", и после развода с ней он сменил несколько возлюбленных. У него трое сыновей, которые занимаются музыкой и театром.

Еще в середине 1980-х он обосновался на барже, пришвартованной к берегу Сены в центре Парижа. Не так давно пожилой актер перебрался в парижскую квартиру со своей новой возлюбленной, которая моложе его не на один десяток лет.