Мэрия решила, что «Херсонъ» выглядит более эстетично

Мэрия Херсона намерена ко Дню города установить въездной знак города по древнеславянскому правописанию - с буквой «ъ», которая употреблялась в названии города во времена его основания.

Как передает корреспондент УНИАН, на сайте городского совета отмечается, что, знак будет символизировать въезд в город и давать представление о таких символах Херсона, как парк им. В.И. Ленина и Очаковские ворота.

Старый знак, установленный еще в советское время, из-за аварийного состояния был демонтирован 29 июля текущего года. Новый знак будет изготовлен по новым современным технологиям и с использованием современных строительных материалов.

Также по поручению городского председателя были демонтированы все рекламные конструкции, которые портили эстетичный вид самой стеллы и прилегающей к ней территории.