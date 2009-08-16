Великобритания готова урезать премии банкирам

Великобритания готова ужесточить законодательство в отношении компенсаций и премий банкирам, если банки и финансовые компании продолжат порочную практику выдачи огромных бонусов своим сотрудникам за операции с чрезмерным риском. С таким заявлением выступил министр финансов страны Алистер Дарлинг в интервью британской прессе, передает SkyNews.

По его словам, он прекрасно понимает озабоченность общественности, которая более не может спокойно смотреть на огромные зарплаты и премии тех, кто поставил под удар экономическую стабильность, но продолжает при этом получать вознаграждение.

Стоит отметить, напоминает РосБизнесКонсалтинг , что в Великобритании, США, Франции, да и в других странах, растет недовольство населения огромными бонусами, которые получают банкиры. Во многих случаях государству пришлось организовывать срочные вливания средств, а то и полностью национализировать банки, из-за рискованных операций оказавшихся на грани коллапса. Тем не менее, это не мешает в дальнейшем руководству таких банков распределять миллионы и десятки миллионов в виде премий за работу своим сотрудникам и членам советов директоров, чей труд принес в итоге одни убытки.