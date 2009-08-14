Луценко открыл в Виннице стрелковый комплекс

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО во время рабочей поездки в Винницкую область открыл на территории недавно возобновленного спорткомплекса ГУМВД современный тир.

Как сообщили УНИАН отделе по связям с общественностью, в спорткомплексе созданы все условия для проведения на должном уровне всеукраинских соревнований.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, тир, оборудованный по современным новейшим технологиям, и является одним из лучших в Украине. Учебный стрелковый комплекс включает в себя учебный класс с лазерным интерактивным тиром, пистолетным стрелковым тиром, который оборудован подвижными установками мишеней и системой видеонаблюдения результатов стрельбы, а также психоэмоциональную полосу препятствий.

Здесь работники милиции будут иметь возможность отрабатывать все существующие практические упражнения из пистолета, согласно курсу стрельб МВД Украины, и приобретать навыки поведения в нестандартных и экстремальных ситуациях.

На открытии тира Ю.ЛУЦЕНКО и почетные гости смогли проявить свои навыки стрельбы.