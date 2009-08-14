Киевэнерго требует от ЖЭКов погасить 755 млн. грн. долга

Акционерная компания “Киевэнерго” прекратила отключение горячей воды самым большим должникам и требует от своих потребителей тепловой энергии - жилищных организаций, срочно погасить 755 млн. 542 тыс. грн. задолженности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АК “Киевэнерго”.

В компании напомнили, в частности, что 13 августа с.г. энергокомпания начала отключать от подачи горячей воды дома, имеющие самую большую задолженность по состоянию на 1 июня 2009 года, то есть до повышения тарифов. Всего планировалось отключить 373 дома, сумма задолженности каждого из которых превысила уровень четырехмесячного потребления.

Решение об отключении самых больших должников было принято 6 августа на совместном совещании при участии руководителей КГГА и районов столицы, комиссии горсовета по вопросам ЖКХ, начальниками ЖЭКов, представителями ГИВЦа и АК “Киевэнерго”. В соответствии с протоколом, отключение должников должно было пройти в два этапа. На первом - ЖЭКи обязаны были активизировать сбор средств и принять все меры по отключению конкретных должников. На втором этапе, если размер задолженности не уменьшился, отключение домов, имеющих самую большую задолженность, должно было проводить “Киевэнерго”.

«Каждый руководитель района знал об этом решении, каждый начальник ЖЭКа обязан был принять все меры по снижению задолженности. Вместо этого они не сделали ничего, пожертвовали своими потребителями – киевлянами и прикрылись “Киевэнерго”. Потому мы прекращаем отключение, и требуем от всех жилищных организаций добросовестно выполнять свою работу и срочно снизить уровень задолженности до конца августа. Если “Киевэнерго” придется возобновить отключение домов, то каждый киевлянин должен знать, что это происходит из-за того, что начальники ЖЭКов не выполнили свои обязательства и не провели персональную работу с конкретными должниками», - цитирует пресс-служба слова председателя Правления АК «Киевэнерго» Эдуарда СОКОЛОВСКОГО.

Сообщается также, что задолженность всех потребителей “Киевэнерго” за тепловую энергию на сегодняшний день составляет 814 млн. 920 тыс. грн., а задолженность за тепло жилищных организаций, в частности, - 755 млн. 542 тыс. грн. Самыми большими должниками, по данным “Киевэнерго”, является: КП “Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг” (Оболонский р-н) – 14,0 млн. грн., ЖЭК-811 (Святошинский р-н) – 11,1 млн. грн., ЖЭК-801 (Святошинский р-н) – 7,3 млн. грн., КП по содержанию жилищного хозяйства Шевченковского района – 5,9 млн. грн., ООО “ЖЭК-108” (Голосеевский р-н) – 5,3 млн. грн.